Бизнесмены в рамках амнистии капитала раскрыли данные об активах на 35 млрд евро
Российские бизнесмены подали около 19 тысяч деклараций в рамках амнистии капиталов, раскрыв данные о своем имуществе на 35 млрд евро. В эту сумму входят амнистированные деньги на счетах, а также имущество за границей
Российские бизнесмены подали около 19 тысяч деклараций в рамках амнистии капиталов, раскрыв данные о своем имуществе на 35 млрд евро. В эту сумму входят амнистированные деньги на счетах, а также имущество за границей.
Министр финансов России Антон Силуанов назвал результат амнистии капиталов «неплохим» и сообщил, что она нужна для создания благоприятных условий для возврата активов, а также снижения рисков использования российского капитала за границей, сообщают «Ведомости».
Согласно статистике Центробанка, только в 2018 году российские граждане перевели на Кипр 10,7 млрд долларов, на Британские Виргинские острова - 885 млн долларов, а на Багамы - 1,2 млрд долларов. В среднем бизнес выводит в офшоры около 100–240 млрд долларов в год.
В настоящее время в России проводится уже третий этап амнистии капиталов, который продлится до конца февраля 2020 года. Сейчас, чтобы задекларировать активы предпринимателям необходимо ликвидировать зарубежную компанию или перевести в российские оффшоры в Приморском крае и Калининградской области.
В свою очередь президент Владимир Путин потребовал от подчиненных внимательно следить за амнистией капитала, чтобы не допускать больше случаев использования этих деклараций в уголовных делах против бизнесменов. Такое заявление глава государства сделал после резонансного случая изъятия сотрудниками ФСБ у налоговой службы декларации об амнистии капитала бизнесмена Валерия Израйлита, который сейчас обвиняется в незаконном выводе средств за границу.
Сначала Верховный суд подтвердил право ФСБ изымать декларации об амнистии капитала, однако позже изменил решение. В высшей судебной инстанции подтвердили, что следствие не может использовать декларации и сведения из них как доказательства в уголовных делах или возбуждать на их основании дела.