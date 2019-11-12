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12 ноября 00:33

Футболист Денис Глушаков потребовал от своей жены 201 млн рублей

Бывший игрок московского «Спартака» и действующий полузащитник грозненского клуба «Ахмат» Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену. Спортсмен потребовал от Дарьи Глушаковой 201 млн рублей

Футболист Денис Глушаков потребовал от своей жены 201 млн рублей

Бывший игрок московского «Спартака» и действующий полузащитник грозненского клуба «Ахмат» Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену. Спортсмен потребовал от Дарьи Глушаковой 201 млн рублей.

Адвокат экс-жены известного футболиста Сергей Жорин рассказал «Спорт-Экспрессу», что поводом для обращения в суд стало видео, опубликованное Дарьей Глушаковой примерно год назад. Денис Глушаков был снят в бане в компании некой девушки.

Футболист уверен, что тогда еще официальная супруга таким образом «бесцеремонно вмешалась» в его личную жизнь, а сам он понес существенные убытки. Эти убытки, вмешательство в личную жизнь и моральные страдания спортсмен оценил в 201 млн рублей.

Денис Глушаков развелся с женой в феврале 2019 года. Футболист должен был платить алименты в размере трети от своей зарплаты и еще 100 тысяч рублей на содержание супруги. Летом 2019 года спортсмен перешел из «Спартака» в «Ахмат».

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