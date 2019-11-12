Родителям солдат-срочников предложили оплатить дорогу до места службы сыновей
В Госдуме в качестве меры по предотвращению трагедий, подобных инциденту в воинской части в Забайкалье, предложили оплачивать родителям призывников дорогу к месту службы их детей
В Госдуме в качестве меры по предотвращению трагедий, подобных инциденту в воинской части в Забайкалье, предложили оплачивать родителям призывников дорогу к месту службы их детей.
Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что у родителей призывника должна быть возможность хотя бы один раз за время службы их сына посетить воинскую часть, особенно, если он несет службу в отдаленном гарнизоне.
«Родителям [нужно] оплачивать проезд к месту службы хотя бы один раз в год, если он [призывник] служит в четырех тысячах километрах от дома, как Шамсутдинов. Это сколько надо денег иметь, чтобы долететь на самолете на такое расстояние», - заявил депутат, слова которого приводит ТАСС.
Власти населенных пунктов, в которых располагаются воинские части, депутат Шерин предложил обязать поддерживать с ним регулярную связь по телефону и интересоваться его состоянием, как физическим, так и психологическим.
Напомним, 25 октября солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь по своим сослуживцам в воинской части в поселке Горный Забайкальского края. В результате происшествия погибли восемь военнослужащих, включая двое офицеров.
Шамсутдинов на допросе рассказал, что во время службы подвергался издевательствам со стороны старослужащих, а на расстрел решился после угрозы изнасилования. В Министерстве обороны версию срочника опровергли.