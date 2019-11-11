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Москва
11 ноября 14:14

ФБК опубликовал расследование о черногорских активах семьи прокурора Москвы

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал новое расследование о тайных активах представителей российской власти. На этот раз героями публикации стали прокурор Москвы Денис Попов и члены его семьи

ФБК опубликовал расследование о черногорских активах семьи прокурора Москвы
Фото: navalny.com

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал новое расследование о тайных активах представителей российской власти. На этот раз героями публикации стали прокурор Москвы Денис Попов и члены его семьи.

Борцы с коррупцией выяснили, что столичный прокурор оформил на своих родственников несколько объектов недвижимости, в том числе и заграничной, на миллионы евро. При этом официальный доход Дениса Попова, согласно декларации, несколько лет назад составлял менее 60 тысяч рублей в месяц.

Денис Попов был назначен прокурором Москвы указом президента Владимира Путина в сентябре 2019 года. До этого назначения он работал прокурором республик Хакасии и Дагестана.

В 2009 году супруга Дениса Попова (некоторое время назад пара официально развелась) Ирина учредила фирму Monte Biser и зарегистрировала ее в Черногории. На эту компанию записана гостиница на морском побережье. Стоит отметить, что до 2009 года Ирина Попова была домохозяйкой, а ее супруг получал в прокуратуре 57 тысяч рублей в месяц.

В ноябре 2018 года в числе учредителей черногорской фирмы появился офшор с Британских Виргинских Островов, конечного бенефициара которого найти не удалось.

Фирме Ирины Поповой принадлежат несколько коттеджей, которые строятся рядом с черногорским горнолыжным курортом Колашин.

В 2010 году супруга московского прокурора купила квартиру в испанской Марбелье стоимостью (вместе с ипотекой) 645 тысяч евро.

Бывшей жене прокурора также принадлежит собственная рыболовная база в Астраханской области с коттеджами, отелем, рестораном, бассейном и теннисным кортом.

79-летняя мама прокурора Дениса Попова Людмила Михайловна оказалась владелицей дома на элитном Рублевском шоссе. В расследовании ФБК отмечается, что покойный отец прокурора был членом президиума Верховного суда РФ, поэтому вряд ли мог оставить такое наследство своей вдове.

«Рассматривайте это расследование как наш небольшой вклад в кампанию против «Московского дела». Именно прокурор Денис Попов является одним из ключевых его организаторов и исполнителей. Под его руководством прокуратура готовит сфабрикованные обвинительные заключения. Его люди требуют немыслимых сроков заключения за участие в мирных митингах или даже просто за одиночные пикеты», - прокомментировал расследование основатель ФБК Алексей Навальный.

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