Московские власти «по просьбам граждан» планируют расширить зону платной парковки
Мэрия Москвы планирует очередное расширение зоны платной парковки в городе. В эту зону планируется включить 27 улиц района Таганка, участок на дублере Ломоносовского проспекта в Раменках и улицы в Печатниках
Мэрия Москвы планирует очередное расширение зоны платной парковки в городе. В эту зону планируется включить 27 улиц в район Таганка, участок на дублере Ломоносовского проспекта в Раменках и улицы в Печатниках.
Накануне совет депутатов муниципального района Таганский получил письмо от первого замглавы Департамента транспорта Москвы Сергея Андрейкина, в котором говорится о просьбах местных жителей включить в зону платных парковок 27 улиц. Сам г-н Андрейкин заявил, что введение на этих улицах платной парковки позволит жителям «приобрести преференции», доступные только для резидентов платной зоны. Теперь вопрос о расширении зоны платной парковки на Таганке должны обсудить муниципальные депутаты.
Глава собрания муниципальных депутатов Таганской района Илья Свиридов сообщил «Коммерсанту», что выступает против инициативы властей, но добавил, что на нескольких улицах платную парковку все равно придется ввести.
Муниципальные депутаты района Печатники получили аналогичное письмо от Дептранса, в котором говорится о просьбах москвичей ввести плату на парковку транспортных средств на 2-й улице Машиностроения. Одновременно с этим в районе Раменки состоялись предварительные слушания по введению платноц парковки на участке дублера Ломоносовского проспекта недалеко от метро «Университет».
Отметим, что московские чиновники перед каждым расширением зоны платной парковки заявляют о том, что такое решение просят принять сами граждане. Однако в движении «Синие ведерки» рассказали, что они попытались найти среди жителей Таганки тех, кто просил ввести платную парковку на 27 улицах, но никого, «кроме пары бабушек» не нашли.