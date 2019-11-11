Кремль определил лидеров и аутсайдеров среди регионов по уровню доверия к президенту и губернаторам
Администрация президента России в ноябре провела двухдневный семинар для вице-губернаторов, которые курируют внутреннюю политику в своих регионах. В ходе семинара были подведены итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов
Администрация президента России в ноябре провела двухдневный семинар для вице-губернаторов, которые курируют внутреннюю политику в своих регионах. В ходе семинара были подведены итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов.
В ходе мероприятия были определены лидеры и аутсайдеры среди губернаторов по нескольким показателям. Так, лидерами по уровню доверия президенту и главе региона, а также по итогам выборов в регионе стали Чеченская республика, Тульская область, Курская область и Башкирия.
По уровню доверия губернаторам также лидируют Забайкальский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Курганская область. Аутсайдерами по этому показателю стали Архангельская область, Камчатский край, Еврейская автономная область и республика Коми, сообщает «КоммерсантЪ».
По уровню доверия президенту лучшие результаты показали республика Крым, Чечня, Брянская область, Липецкая область, а худшие результаты у Хабаровского края и Архангельской области. В Хабаровском крае также оказались худшие для действующей власти результаты выборов. Напомним, что на осенних выборах в краевую и городскую думы победу одержала партия ЛДПР.