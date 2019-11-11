11 ноября 10:11
«Почта России» пообещала сократить сроки доставки посылок до 2-3 дней
Например, посылки из городов-миллионников в города с населением от 100 тысяч человек и обратно почта обещает доставить за 2-3 дня. В города с населением более 500 тысяч человек посылки должны доставляться примерно за сутки
ФГУП «Почта России» с 15 ноября вводит новые нормативы по срокам доставки посылок на 7800 направлениях.
Сотрудник госкомпании сообщил «Ведомостям», что контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток в зависимости от направления. Например, посылки из городов-миллионников в города с населением от 100 тысяч человек и обратно почта обещает доставить за 2-3 дня. В города с населением более 500 тысяч человек посылки должны доставляться примерно за сутки.
Первый заместитель гендиректора ФГУП по электронной коммерции Алексей Скатин сообщил, что сокращение сроков доставки посылок связано с крупными инвестициями в инфраструктуру почты, пересмотром схемы маршрутов, а также сокращением сроков сортировки почтовых отправлений.