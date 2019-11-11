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11 ноября 07:49

Защита профессора Олега Соколова пытается добиться смягчения ему обвинения

Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова будет добиваться смягчения обвинения по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко

Защита профессора Олега Соколова пытается добиться смягчения ему обвинения

Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова будет добиваться смягчения обвинения по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Адвокаты хотят, чтобы обвинение переквалифицировали в убийство в состоянии аффекта, которое предполагает до трех лет лишения свободы.

При этом даже доказанное посмертное расчленение тела не грозит Соколову пожизненным сроком, поскольку глумление над трупом, его уничтожение или расчленение не расценивается как совершение убийства с особой жестокостью.

Одновременно с этим адвокаты не будут добиваться невменяемости Олега Соколова и направления его на принудительное лечение, поскольку из-за этого пострадает его ученая квалификация и уровень образования его студентов.

«Фонтанка» сообщает, что защита попробует представить убитую Анастасию Ещенко в «невыгодном свете» и акцентировать внимание следствия и суда на то, что девушка якобы изводила 63-летнего профессора ревностью.

Напомним, что преподавателя истории СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября при попытке утопить в реке Мойка мешок с отрезанными руками убитой студентки. Мужчину задержали, а во время обыска в его квартире нашли труп Анастасии Ещенко.

Профессор оформил явку с повинной и заявил, что убил свою возлюбленную во время ссоры в состоянии аффекта.

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