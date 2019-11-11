11 ноября 07:34
Россияне в следующем году столкнутся с повышением стоимости сотовой связи
Сотовая связь для российских абонентов в 2020 году подорожает минимум на 10%. Операторы связи будут вынуждены повысить цены на свои услуги, чтобы компенсировать затраты на исполнение нескольких требований власти
Сотовая связь для российских абонентов в 2020 году подорожает минимум на 10%. Операторы связи будут вынуждены повысить цены на свои услуги, чтобы компенсировать затраты на исполнение требования ФАС по отмене внутрироссийского роуминга, а также на исполнение «закона Яровой».
«Известия» со ссылкой на экспертов рынка сообщают, что граждане стали потреблять больше трафика и увеличивать свои расходы на мобильный интернет. Сотовые операторы в свою очередь повышают стоимость архивных тарифов в среднем на 30% и открывают более дорогие тарифные планы с большим объемом включенного трафика.
Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному Telecom Daily, 74% россиян заявили, что уже заметили увеличение своих расходов на сотовую связь.