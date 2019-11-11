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11 ноября 00:24

Власти США отказали футболистам московского «Спартака» в выдаче виз

Московский футбольный клуб «Спартак» откажется от участия в американском товарищеском турнире Florida Cup, запланированном на январь 2020 года, из-за проблем с визами

Власти США отказали футболистам московского «Спартака» в выдаче виз

Московский футбольный клуб «Спартак» откажется от участия в американском товарищеском турнире Florida Cup, запланированном на январь 2020 года, из-за проблем с визами.

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил агентству ТАСС, что посольство США отказалось выдать футболистам визы, хотя клуб получил поддерживающие письма от организаторов спортивного мероприятия.

«Спартак» в середине января 2020 года должен был сыграть на Florida Cup против клубов «Коринтианс», «Палмейрас» (Бразилия) и «Атлетико Насьональ» (Колумбия).

В Министерстве иностранных дел России заявили, что власти США «развязали настоящую визовую войну против россиян». Отказ в выдаче виз в ведомства назвали нелегальным оружием борьбы США против России.

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