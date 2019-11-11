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11 ноября 00:02

Профессор СПбГУ Олег Соколов на допросе признался в убийстве своей девушки

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, задержанный в минувшие выходные по подозрению в убийстве 24-летней девушки, на допросе признался в содеянном

Профессор СПбГУ Олег Соколов на допросе признался в убийстве своей девушки

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, задержанный в минувшие выходные по подозрению в убийстве 24-летней девушки, на допросе признался в содеянном.

Telegram-канал «112» сообщает, что историк Олег Соколов рассказал следователям, что встречался с девушкой и вечером 8 ноября они сильно поругались. Во время ссоры он находился в состоянии аффекта и убил свою девушку. Когда профессор пришел в себя и осознал, что убил свою возлюбленную, то решил избавиться от тела. Последнее он решил осуществить путем расчленения тела убитой девушки.

Напомним, в минувшие входные из реки Мойка в Петербурге извлекли мужчину, в рюкзаке которого обнаружили две женские руки. Этим мужчиной оказался профессор истории СПбГУ Олег Соколов. Во время обыска по месту жительства профессора оперативники нашли женское тело. Погибшая – 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко.

Студенты и преподаватели СПбГУ рассказали журналистам, что Олег Соколов является прекрасным преподавателем, его все любили и уважали.

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