10 ноября 12:23
Экс-мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев сбежал из-под следствия
Бывший мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия после возбуждения против него уголовного дела. Сейчас чиновник находится в федеральном розыске
Фото: radio1.news
Бывший мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия после возбуждения против него уголовного дела. Сейчас чиновник находится в федеральном розыске.
Источник РБК близкий к следствию сообщил, что Андрей Вихарев находился под подпиской о невыезде, но скрылся в неизвестном направлении. Вместе с экс-главой Истры правоохранительные органы объявили в розыск Алексея Деньгина 1983 года рождения, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств.
Андрея Вихарева, который до назначения мэром Истры возглавлял Волоколамск, обвиняется в совершении должностных преступлений. Предположительно, дело касается госконтрактов на благоустройство.