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09 ноября 18:49

Преподавателя СПбГУ задержали за убийство бывшей студентки и расчленение ее тела

Профессора Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки. После убийства мужчина пытался покончить с собой, надев на себя костюм Наполеона

Преподавателя СПбГУ задержали за убийство бывшей студентки и расчленение ее тела

Профессора Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки. После убийства мужчина пытался покончить с собой, надев на себя костюм Наполеона.

Портал 47news сообщает, что историк Соколов в костюме Наполеона планировал покончить с собой в Петропавловской крепости на глазах у многочисленных туристов. При себе у него было письмо, в котором он объяснил причины своих поступков.

63-летнего преподавателя достали из реки Мойка. На спине у него был рюкзак, в котором полицейские нашли пистолет и отрезанные женские руки. Во время обыска в его квартире нашли труп девушки и пилу. Погибшая - 24-летняя Анастасия Ещенко. Девушка ранее закончила СПбГУ, а в последнее время жила с Соколовым.

По версии следствия, Олег Соколов убил сожительницу в ходе ссоры еще 7 ноября, а ее тело спрятал. Затем он решил избавиться от тела, распилив его на части. Во время процесса он пил алкоголь, а когда пытался выбросить рюкзак в Мойку, то не удержал равновесие и упал в воду.

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