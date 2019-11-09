Преподавателя СПбГУ задержали за убийство бывшей студентки и расчленение ее тела
Профессора Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки. После убийства мужчина пытался покончить с собой, надев на себя костюм Наполеона
Профессора Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки. После убийства мужчина пытался покончить с собой, надев на себя костюм Наполеона.
Портал 47news сообщает, что историк Соколов в костюме Наполеона планировал покончить с собой в Петропавловской крепости на глазах у многочисленных туристов. При себе у него было письмо, в котором он объяснил причины своих поступков.
63-летнего преподавателя достали из реки Мойка. На спине у него был рюкзак, в котором полицейские нашли пистолет и отрезанные женские руки. Во время обыска в его квартире нашли труп девушки и пилу. Погибшая - 24-летняя Анастасия Ещенко. Девушка ранее закончила СПбГУ, а в последнее время жила с Соколовым.
По версии следствия, Олег Соколов убил сожительницу в ходе ссоры еще 7 ноября, а ее тело спрятал. Затем он решил избавиться от тела, распилив его на части. Во время процесса он пил алкоголь, а когда пытался выбросить рюкзак в Мойку, то не удержал равновесие и упал в воду.