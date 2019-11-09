Центробанк предупредил о подорожании полиса ОСАГО на 25%
Центробанк России предупредил о возможном росте средней стоимости ОСАГО на 20-25%. Подорожание полиса обусловлено увеличением страховых выплат за причиненный жизни и здоровью вред с 500 тысяч рублей до 2 млн рублей
Центробанк России предупредил о возможном росте средней стоимости ОСАГО на 20-25%. Подорожание полиса обусловлено увеличением страховых выплат за причиненный жизни и здоровью вред с 500 тысяч рублей до 2 млн рублей.
Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе парламентских чтений в Совете Федерации сообщил, что по оценке регулятора тариф ОСАГО при росте лимита выплат увеличится на 20-25%. Представитель финансового регулятора также заявил, что срок действия полиса по новому закону об «автогражданке» существенно не изменится. При этом он отметил, что выдвигались предложения как по максимальному сокращению срока полиса, так и по увеличению больше года, сообщает ТАСС.
Напомним, что речь идет о законопроекте по либерализации системы ОСАГО, который был подготовлен Минфином . Документ предполагает исключение из системы расчета стоимости обязательного автострахования коэффициента мощности и территории, а также введение дополнительных коэффициентов в зависимости от числа нарушений ПДД. Страховая сумма за вред жизни и здоровью вырастет с 500 тысяч до 2 млн рублей.