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09 ноября 00:54

В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы

Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы. Чиновник считает, что расстрелы помогут «успокоить» недовольных граждан

В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы
Фото: идея-малого-бизнеса.рф

Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы. Чиновник считает, что расстрелы помогут «успокоить» недовольных граждан.

Региональное издание «Черника» со ссылкой на очевидцев сообщает, что 24 октября на депутатской комиссии совета Олонецкого городского поселения местный совет ветеранов обратился к Сергею Прокопьеву с просьбой привести в порядок братскую могилу. Глава района в ответ заявил, что в других районах люди создают ТОСы и привлекают дополнительные средства, а в Олонце такого не происходит, потому что «здесь какие-то „социальные паразиты“ окопались».

Далее участники мероприятия обсудили другие насущные проблемы района, после чего г-н Прокопьев заявил: «Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся». Правда, позже глава района добавил, что сказано им - это шутка.

Тем не менее, депутат горсовета Олонца Нина Щербакова направила жалобу на Сергея Прокопьева губернатору Карелии Артуру Парфенчикову, а общественный деятель Наталья Антонова написала заявление в прокуратуру.

«Кажется, господин Прокопьев забыл, за чей счет он живет, с чьих налогов зарплату получает. Кормильцев своих он расстрелять решил», - заявил глава регионального отделения «Справедливой России» Ройне Изюмов, слова которого приводит «КарелИнформ».

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