В московском центре культуры запретили показ политической сатиры по мотивам «Чиполлино»
Руководитель театральной студии «Классики» Александр Таттари сообщил о запрете на показ ранее согласованного спектакля «#Рябчиковжуй #Новыдержитесь» по мотивам повести Джанни Родари «Чиполлино» в московском центре культуры «Сцена»
Руководитель театральной студии «Классики» Александр Таттари сообщил о запрете на показ ранее согласованного спектакля «#Рябчиковжуй #Новыдержитесь» по мотивам повести Джанни Родари «Чиполлино» в московском центре культуры «Сцена».
Александр Таттари сообщил, что спектакль должны были показать 9 ноября в рамках международного театрального фестиваля любительских театров. В Facebook худрук опубликовал соответствующее разрешение от 22 октября за подписью Анжелики Петровой.
6 ноября глава центра культуры «Сцена» позвонила руководителю «Классики» и сообщила об отмене спектакля. Анжелика Петрова заявила что «такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения». «У нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения», - приводит слова главы культурного центра г-н Таттари.
«Мне кажется, политическая сатира, как жанр, в стране пока не запрещена? Создатели спектакля не ставили себе цели поддерживать какое-либо политическое движение, мы не занимаемся политикой. Мы приносим извинения тем зрителям, которые не смогут увидеть нас на площадке ЦК «Сцена»», - написал руководитель студии «Классики» в Facebook.