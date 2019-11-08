Российских блогеров будут штрафовать за нарушение закона об «инагентах»
Совет Федерации предложил вносить в реестр «иностранных агентов» физических лиц, которые распространяют информацию для неограниченного числа лиц, то есть блогеров
Совет Федерации предложил вносить в реестр «иностранных агентов» физических лиц, которые распространяют информацию для неограниченного числа лиц, то есть блогеров.
Сенатор Андрей Климов сообщил, что нормой о признании «иностранными агентами» физических лиц дополнят ко второму чтению законопроект о введении штрафов за нарушение деятельности СМИ, которые были внесены в реестр иноагентов.
В соответствии с нормами законопроекта, физические лица, попавшие под действие законопроекта, должны будут зарегистрироваться в Минюсте и маркировать распространяемую информацию. Помимо этого, гражданам-иноагентам придется зарегистрироваться в качестве юридического лица.
«Эти юрлица уже в полном объеме будут подпадать под действие законов. Мы не предусматриваем уголовного наказания, нарушившие закон лица будут подвергаться административной ответственности», - сообщил сенатор Климов, слова которого приводит РБК.