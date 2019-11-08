В ХМАО чиновникам запретили ставить «лайки» под публикациями с критикой власти
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова внесла поправки в региональный Кодекс этики и служебного поведения чиновников, которые запрещают госслужащим поддерживать и публиковать в интернете посты с критикой действующей власти
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова внесла поправки в региональный Кодекс этики и служебного поведения чиновников, которые запрещают госслужащим поддерживать и публиковать в интернете посты с критикой действующей власти.
На сайте администрации региона отмечается, что запрет на «лайки» публикаций с критикой власти носит рекомендательный характер.
Согласно обновленному Кодексу этики, чиновникам рекомендуется не публиковать и не поддерживать текстовые материалы, и фото-видео аудиоматериалы, содержащие критику существующего конституционного строя, институтов публичной власти, а также порочащие честь и достоинство человека, сообщает «Дождь».
Государственным служащим не рекомендуется вступать в сообщества в интернете, где публикуются критические материалы, а также им следует воздержаться от совершения поступков, способных вызвать сомнение в порядочности их действий.