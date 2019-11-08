Падение рождаемости в России объяснили интернет-зависимостью молодежи
Депутат Ольга Епифанова считает, что разрушительное воздействие на институт семьи оказывают «негативные факторы современной социальной среды», а именно тот факт, что большая часть молодежи буквально «живет» в интернете
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова связана снижение рождаемости в России с интернет-зависимостью молодого поколения.
Выступая на форуме «Святость материнства», депутат выразила обеспокоенность убылью населения и отметила, что такая тенденция сохранится до 2023 года.
Ольга Епифанова считает, что разрушительное воздействие на институт семьи оказывают «негативные факторы современной социальной среды», а именно тот факт, что большая часть молодежи буквально «живет» в интернете.
«Усиливаются индивидуализм и эгоизм современного человека, страдает связь поколений. Как говорится, бытие определяет сознание. Эту формулу пока никто не отменял», - добавила депутат.
В настоящее время численность постоянного населения России составляет 146,7 млн человек. Естественная убыль населения в январе - августе 2019 года составила 219,2 тысячи человек, что в 1,3 раза больше соответствующего периода 2018 года. Естественный прирост был зафиксирован только в 17 регионах.