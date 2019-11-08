Росгидромет составил список городов с наиболее загрязненным воздухом
Значительное превышение допустимой нормы загрязняющих веществ в атмосфере специалисты зафиксировали в 22 городах, в которых проживают 5,1 млн человек
Росгидромет составил список городов с самым загрязненным воздухом. Значительное превышение допустимой нормы загрязняющих веществ в атмосфере специалисты зафиксировали в 22 городах, в которых проживают 5,1 млн человек.
В этот список вошли Абакан, Новокузнецк, Ангарск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Барнаул, Братск, Свирск, Зима, Селенгинск, Иркутск, Улан-Удэ, Искитим, Усолье-Сибирское, Красноярск, Черемхово, Кызыл, Черногорск, Лесосибирск, Чита, Минусинск и Шелехов.
«Известия» со ссылкой на доклад сообщают, что по сравнению с 2017 годом из списка городов с самым грязным воздухом исключили Чегдомын и Магнитогорск, поскольку экологическая обстановка в них улучшилась.
Всего Росгидромет проверил качество воздуха в 246 городах в 2018 году. В 89% из них было зафиксировано повышенное загрязнение атмосферного воздуха.