08 ноября 00:18
Первые поезда из Москвы и Петербурга в Крым отправятся в конце декабря
Поезда на полуостров начнут курсировать сразу после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Это должно произойти в декабре текущего года. Поезда будут носить название «Таврия»
Фото: fotokto.ru
Частный перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил о начале продажи билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым в пятницу, 8 ноября.
Поезда на полуостров начнут курсировать сразу после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Это должно произойти в декабре текущего года. Поезда будут носить название «Таврия».
В Крым по железной дороге можно будет доехать с Казанского вокзала Москвы и с Московского вокзала Петербурга. Первые рейсы запланированы на 23 и 24 декабря соответственно. Время в пути от Москвы до Симферополя составит 33 часа, а из Петербурга – 43 часа.
Стоимость билета из Москвы в Симферополь начинается от 2900 рублей, а из Санкт-Петербурга в Севастополь – от 3500 рублей, сообщают «Ведомости».