В арабских странах обнаружили онлайн-рынок рабской силы. Служанку можно купить через мобильное приложение
В странах Персидского залива домработниц и других низкоквалифицированных работников продают через мобильные приложения. Эти программы можно совершенно свободно скачать в магазинах Google Play и Apple App Store
В странах Персидского залива домработниц и других низкоквалифицированных работников продают через мобильные приложения. Эти программы можно совершенно свободно скачать в магазинах Google Play и Apple App Store.
Журналисты Арабской службы ВВС представились недавно приехавшей в Кувейт парой и поговорили с 57 пользователями приложений для покупки домработниц. Также им удалось пообщаться с людьми, которые пытались продать своих домработниц через популярное приложение для торговли 4Sale. Примечательно, что практически все продавцы советовали покупателям сразу же конфисковать у домработниц паспорта, не давать им выходных и разрешать пользоваться телефоном не реже одного раза в месяц.
Все выше указанное противоречит законодательству Кувейта, а продавцы и покупатели служанок осознают, что нарушают законы.
В Кувейт домработниц привозят специальные агентства и ставят их на учет в государственной организации. Затем потенциальные наниматели платят агентству комиссионные и становятся официальными спонсорами домработниц, а служанка без разрешения спонсора не может поменять место работы или уехать из страны. В приложении 4Sale наниматели продают свой статус спонсора, а официальные агентства никакой прибыли с этого уже не имеют.
В Саудовской Аравии журналисты обнаружили похожее приложение для продажи домработниц - Haraj.
Спецпредставитель ООН по современным формам рабства Урмила Бхула заявил, что фактически в этих странах сформировался «онлайн-рынок рабской силы». Он отметил, что если Google, Apple, Facebook или другие крупные компании распространяют такие приложения, то их необходимо привлечь за это к ответственности.
После обращения журналистов в Google и Apple заявили, что таким сервисам нет места в их магазинах приложений, и они намерены пресекать нелегальную активность на своих платформах.