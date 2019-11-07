07 ноября 16:13
Антимонопольная служба займется «неконтролируемым» ростом цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба проверит размещенную в СМИ информацию о росте цен на гречку в России. Проверка будет проводиться по заявлению Российского союза мукомольных и крупяных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит размещенную в СМИ информацию о росте цен на гречку в России. Проверка будет проводиться по заявлению Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП).
Глава управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко сообщила РИА Новости, что жалоб на рост розничных цен на гречневую крупу в ведомство пока не поступало, а проверка будет проводиться на уровне производителей и переработчиков гречихи.
В заявлении РСМКП говорилось, что в России был зафиксирован «неконтролируемый рост цен на гречиху», который участники агропромышленного рынка объяснили низким урожаем в текущем году.
Росстат выяснил, что в октябре цены на гречку выросли на 7,3% в 80 регионах.