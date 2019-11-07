Американские ученые впервые с 2000 года выявили новый штамм ВИЧ
Команда исследователей в США обнаружила новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Новый штамм был открыт впервые с 2000 года, а выявили его в образце крови, взятом в 2001 году
Команда исследователей в США обнаружила новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Новый штамм был открыт впервые с 2000 года, а выявили его в образце крови, взятом в 2001 году.
Специалисты компания Abbott Laboratories совместно с учеными Университета Миссури (Канзас-Сити) нашли мутировавший вирус у трех жителей Демократической Республики Конго. Найденный вирус относится к группе M версии ВИЧ-1, которая считается самой губительной и распространенной в мире.
Ученые считают, что обнаружение нового штамма ВИЧ нарушит планы по усовершенствованию методов диагностики или лечения вируса в кратчайшие сроки. Однако одновременно с этим специалисты теперь располагают новыми данными об эволюции и распространении вируса, что может приблизить их к созданию эффективной и доступной вакцины от ВИЧ.