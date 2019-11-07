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07 ноября 07:44

Минстрой предложил ремонтировать изношенные дома на деньги граждан

Министерство строительства и ЖКХ России предложило ремонтировать изношенные дома за счет граждан. Речь идет о домах, изношенность которых составляет более 70%, но пока они не были признаны аварийными

Минстрой предложил ремонтировать изношенные дома на деньги граждан
Фото: stv24.tv

Министерство строительства и ЖКХ России предложило ремонтировать изношенные дома за счет граждан. Речь идет о домах, изношенность которых составляет более 70%, но пока они не были признаны аварийными.

В Минстрое предложили за счет средств граждан поддерживать безопасное состояние таких домов до тех пор, пока их не признают аварийными, сообщают «Известия».

Сильно изношенные, но не аварийные дома предлагается включать в региональные трехлетние подпрограммы капитального ремонта. Разработка такой подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению граждан из аварийного жилья.

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