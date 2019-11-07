Власти Кипра лишат девять российских граждан «золотых паспортов»
Власти республики Кипр начали процедуру отзыва паспортов, полученных иностранными гражданами по так называемой «золотой визе» (гражданство в обмен на инвестиции). Предполагается, что кипрского гражданства лишатся 26 человек
Власти республики Кипр начали процедуру отзыва паспортов, полученных иностранными гражданами по так называемой «золотой визе» (гражданство в обмен на инвестиции). Предполагается, что кипрского гражданства лишатся 26 человек.
Решение о запуске процедуры аннулирования паспортов, полученных в обмен на инвестиции, было принято после недавнего заседания правительства. Кипрского гражданства лишатся девять иностранных инвесторов и 17 членов их семей.
Агентство Reuters уточняет, что речь идет о девяти гражданах России, восьми гражданах Камбоджи, пятерых китайцах, двух кенийцев, одном иранце и одном малазийце. Имена этих людей не разглашаются.
Накануне президент республики Никос Анастасиадис заявил, что любой, кто получил гражданство Кипра в нарушение строгих критериев, будет его лишен. В свою очередь правительство страны поручило правоохранительным органам проверить всех иностранцев, которые получили кипрские паспорта до 2018 года, то есть до ужесточения этой процедуры.
Юристы связывают решение об аннулировании «золотых виз» с требованием Еврокомиссии к властям Мальты, Кипра и Болгарии исключить возможность получения гражданства в одной из этих стран иностранцем после отказа ему в другом государстве. Таким образом, если заявителю отказали в гражданстве на Кипре, то он автоматически попадает в «черный список» и не сможет получить гражданство в другой стране ЕС.