ФАС возбудила дело против крупных банков из-за спама с рекламой кредитов
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило административные дела в отношении четырех крупных банков из-за рассылки рекламных сообщений о получении кредитов и банковских карт
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило административные дела в отношении четырех крупных банков из-за рассылки рекламных сообщений о получении кредитов и банковских карт. В рассылке спама уличили Альфа-банк, «Хоум кредит», Райффайзенбанк и Ситибанк.
Проверка в отношении указанных банков проводилась по жалобе граждан, которые не давали своего согласия на получение рекламных сообщений, но рассылка им все равно приходила. Причем в отношении банка «Хоум кредит» антимонопольная служба возбудила сразу два административных дела.
К рассмотрению дел ФАС также привлекла в качестве ответчиков сотовых операторов «Билайн», МТС и организатора sms-рассылок MFMSolutions.
За распространение рекламы без согласия клиента банки могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей за каждый отдельный случай.