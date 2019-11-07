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Москва
07 ноября 00:03

ФАС возбудила дело против крупных банков из-за спама с рекламой кредитов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило административные дела в отношении четырех крупных банков из-за рассылки рекламных сообщений о получении кредитов и банковских карт

ФАС возбудила дело против крупных банков из-за спама с рекламой кредитов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило административные дела в отношении четырех крупных банков из-за рассылки рекламных сообщений о получении кредитов и банковских карт. В рассылке спама уличили Альфа-банк, «Хоум кредит», Райффайзенбанк и Ситибанк.

Проверка в отношении указанных банков проводилась по жалобе граждан, которые не давали своего согласия на получение рекламных сообщений, но рассылка им все равно приходила. Причем в отношении банка «Хоум кредит» антимонопольная служба возбудила сразу два административных дела.

К рассмотрению дел ФАС также привлекла в качестве ответчиков сотовых операторов «Билайн», МТС и организатора sms-рассылок MFMSolutions.

За распространение рекламы без согласия клиента банки могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей за каждый отдельный случай.

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