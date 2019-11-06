Проведение шахматной олимпиады в России обойдется налогоплательщикам в 18 млрд рублей
Глава FIDE Аркадий Дворкович объявил, что проведение официальных мероприятий в рамках Шахматной олимпиады в 2020 году сохранили за Ханты-Мансийским автономным округом
Глава FIDE Аркадий Дворкович объявил, что проведение официальных мероприятий в рамках Шахматной олимпиады в 2020 году сохранили за Ханты-Мансийским автономным округом. Речь идет о проведении конгресса, федеральной ассамблеи и открытия Олимпиады.
Незадолго до этого Аркадий Дворкович сообщил, что шахматную Олимпиаду планируется перенести из Ханты-Мансийска в Москву, но теперь он уточнил, что в Москве пройдут сами соревнования, сообщает ТАСС.
Глава FIDE заявил, что в Ханты-Мансийске состоятся церемония открытия Шахматной олимпиады, первая в истории Шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея организации. При этом сам турнир пройдет в Москве.
Ранее правительство ХМАО выделило на строительство инфраструктуры к шахматному турниру, включая возведение олимпийской деревни, 6 млрд рублей. Первоначально власти региона планировали найти инвесторов, но в итоге было решено готовиться к олимпиаде на средства налогоплательщиков. Теперь же выяснилось, что жители Югры не смогут лично присутствовать на шахматном турнире, поскольку он пройдет в Москве.
Портал Znak.com сообщает, что выделенные из бюджета 6 млрд рублей - это лишь часть запланированных затрат. Сама Олимпиада оценивалась чиновниками в 18 млрд рублей.