06 ноября 13:47
Больше половины россиян выступили за кардинальные перемены в стране
За последние два года число россиян, которые хотят перемен, выросло с 42 до 59%. За незначительные перемены в стране выступают 31% граждан, а 8% все устраивает и перемены им не нужны
Фото: cont.ws
Около 60% российских граждан выступили за решительные перемены в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
За последние два года число россиян, которые хотят перемен, выросло с 42 до 59%. За незначительные перемены в стране выступают 31% граждан, а 8% все устраивает и перемены им не нужны.
53% опрошенных выразили мнение, что перемены могут произойти только в случае изменения политической системы. На перемены с сохранением существующей системы согласны 34%, сообщают «Ведомости».
Социологи отметили, что результаты опроса говорят о полной готовности россиян к смене власти, а также свидетельствуют о нарастающем недовольстве общества.