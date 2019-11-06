Крупные микрофинансовые организации оказались связаны родственниками высокопоставленных чиновников
Крупнейшая в России микрофинансовая организация CarMoney оказалась связана с детьми известных чиновников и олигархов, а также бывшей супругой президента Людмилой Путиной (сейчас Очеретной)
Крупнейшая в России микрофинансовая организация CarMoney оказалась связана с детьми известных чиновников и олигархов, а также бывшей супругой президента Людмилой Путиной (сейчас Очеретной).
Издание «Собеседник» сообщает, что в 2017 году одним из инвесторов МФО CarMoney стала фирма «Меридиан», которую контролирует ООО «Интерьерсервис». Единственным учредителем последней является бывшая жена главы государства Людмила Шкребнева (девичья фамилия). В настоящее время ООО «Меридиан» владеет долей в размере 7% кипрской компании Carmoney CY LTD, которая является учредителем юрлица CarMoney.
В текущем году микрофинансовая организация CarMoney получила рекордную прибыль – за минувший год портфель микрокредитов компании вырос на 30. Общий долг российских граждан перед CarMoney составляет 2,6 млрд рублей.
По данным издания, акционерами кипрской Carmoney CY являются бывший гендиректор ОАО «Государственная авиакомпания «224-й летный отряд» Константин Вартанов, владелец банка «Русские финансовые традиции» Сергей Ситников (банк лишен лицензии за отмывание доходов), а также получатели госконтрактов Игорь Тужилин и Сергей Прилепский.
Еще одним лидером на рынке микрозаймов считается компания «МигКредит», которая контролируется через кипрский офшор Migcredit Holdings. Основным владельцем этого офшора является 22-летний сын олигарха Александра Мамута Николай, постоянно проживающий в Америке. Стоит отметить, что «МигКредит» кредитует российских граждан под 358% годовых.
Еще две микрофинансовые организации «Быстроденьги» и «Турбозайм» принадлежат Юрию и Егору Провкинам – детям бывшего члена Совета Федерации Игоря Провкина, осужденного за сексуальные нападения на девушек. Микрофинансовую организацию «Вэббанкир» связывают с Денисом Шафраником - сыном экс-главы Минэнерго Юрия Шафраника.