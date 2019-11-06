06 ноября 07:48
Для российских пользователей ввели услугу аренды iPhone
Сейчас для аренды доступны пять моделей смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS и iPhone XS Max. Сумма аренды составляет от 3940 до 5201 рубля в месяц
Фото: The Verge
В России появилась услуга аренды смартфонов iPhone. Соответствующую услугу гражданам предлагают магазины сети re:Store и компания Forward Leasing.
По данным Forbes, сейчас для аренды доступны пять моделей смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS и iPhone XS Max. Сумма аренды составляет от 3940 до 5201 рубля в месяц. После годовой аренды пользователь может выкупить «айфон», доплатив недостающую сумму.
Для пользователя при варианте годовой аренды «айфона» с последующим его выкупом переплата составит около 11 тысяч рублей. Таким образом сразу купить себе новый смартфон намного выгоднее.