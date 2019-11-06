06 ноября 07:38
В Сирии местные жители забросали камнями российский военный патруль
Издание North Press Agency сообщает, что жители окрестных деревень выстроились вдоль маршрута патрулирования и стали бросать в российских и турецких военных камни и свою обувь
Фото: shakhty.su
В Сирии жители деревень местности Кобани забросали камнями и обувью российский и турецкий патрули.
Издание North Press Agency сообщает, что жители окрестных деревень выстроились вдоль маршрута патрулирования и стали бросать в российских и турецких военных камни и свою обувь. Таким образом местные решили выразить свое недовольство присутствием иностранных военных на своей земле.
«Лента.ру» со ссылкой на Reuters сообщает, что в одной деревне гражданам удалось остановить бронемашины российской военной полиции и забраться на одну из них.
Россия и Турция ведут совместное патрулирование на северо-востоке Сирии с 1 ноября. В патрулировании участвуют около 50 единиц военной техники.