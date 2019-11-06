Японский филиал Microsoft сократил рабочую неделю и повысил производительность на 40%
Пока российские власти еще только обсуждают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю, японское подразделение корпорации Microsoft решилось на этот эксперимент
Пока российские власти еще только обсуждают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю, японское подразделение корпорации Microsoft решилось на этот эксперимент.
Агентство Bloomberg сообщает, что в результате сокращения рабочей недели с пяти дней до четырех производительность выросла на 40%.
Эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели проводился в августе текущего года. Рабочая неделя длилась с понедельника по четверг, а сотрудникам компании необходимо было сократить встречи до 30 минут и больше общаться онлайн, а не лично. Зарплата сотрудников Microsoft осталась прежней.
По итогам эксперимента, 92% сотрудников компании положительно оценили сокращение рабочей недели. Кроме того, у японского подразделения Microsoft сократились расходы на оплату электричества в офисе на 23%, а расходы на покупку бумаги для печати - на 59%.
Напомним, что минувшим летом премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода предприятий на четырехдневную рабочую неделю. По мнению главы правительства, это позволит повысить производительность труда, поскольку россияне станут менее подвержены стрессу и хронической усталости. Федерация независимых профсоюзов России поддержала данную инициативу.