Минюст отказался зарегистрировать «Открытую Россию» из-за неправильных кавычек
Представитель «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил в Twitter, что для Минюста «грубым» нарушением стало то, что в заявке в кавычках стоит «Российская общественная организация Открытая Россия», а должно быть написано РОО «Открытая Россия»
Министерство юстиции отказало организации «Открытая Россия» в регистрации. Поводом для отказа стал неправильный размер шрифта в заявлении и неверно поставленные кавычки.
Представитель «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил в Twitter, что для Минюста «грубым» нарушением стало то, что в заявке в кавычках стоит «Российская общественная организация Открытая Россия», а должно быть написано РОО «Открытая Россия». Еще одно «грубое» нарушение состоит в использовании 18-го размера шрифта «вопреки инструкции». Пивоваров отметил, что в инструкции об этом информации никакой не было.
Напомним, движение «Открытая Россия» ранее объявило о самоликвидации из-за того, что ее члены стали активно преследоваться властями за якобы сотрудничество с «нежелательной организацией».