Корпорация «Росатом» может снять собственный фильм об аварии в Чернобыле
Заместитель гендиректора «Росатома» Николай Спасский, комментируя предложение сенатора Владимира Джабарова создать кинофильм о реальных событиях в Чернобыле, заявил, что у корпорации есть такие план
Государственная корпорация «Росатом» сообщила о планах снять собственный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Заместитель гендиректора «Росатома» Николай Спасский, комментируя предложение сенатора Владимира Джабарова создать кинофильм о реальных событиях в Чернобыле, заявил, что у корпорации есть такие план. Джабаров в свою очередь отметил, что в британском сериале «Чернобыль» были допущены искажения реальности, но молодым людям «фильм понравился».
Владимир Джабаров предложил снять российский фильм о событиях 1986 года и показать, что «не так все-таки плохо было в нашей системе защиты атомных станций».
Николай Спасский заявил, что «такая инициатива уже есть», сообщает ТАСС.
Напомним, авария на Чернобыльской АЭС в Украинской ССР произошла 26 апреля 1986 года. Эта авария является крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики.