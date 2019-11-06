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06 ноября 00:12

Корпорация «Росатом» может снять собственный фильм об аварии в Чернобыле

Заместитель гендиректора «Росатома» Николай Спасский, комментируя предложение сенатора Владимира Джабарова создать кинофильм о реальных событиях в Чернобыле, заявил, что у корпорации есть такие план

Корпорация «Росатом» может снять собственный фильм об аварии в Чернобыле
Фото: qil.ru

Государственная корпорация «Росатом» сообщила о планах снять собственный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Заместитель гендиректора «Росатома» Николай Спасский, комментируя предложение сенатора Владимира Джабарова создать кинофильм о реальных событиях в Чернобыле, заявил, что у корпорации есть такие план. Джабаров в свою очередь отметил, что в британском сериале «Чернобыль» были допущены искажения реальности, но молодым людям «фильм понравился».

Владимир Джабаров предложил снять российский фильм о событиях 1986 года и показать, что «не так все-таки плохо было в нашей системе защиты атомных станций».

Николай Спасский заявил, что «такая инициатива уже есть», сообщает ТАСС.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС в Украинской ССР произошла 26 апреля 1986 года. Эта авария является крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики.

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