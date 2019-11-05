Freedom House признала Россию страной с несвободным интернетом
На сайте американской организации сообщается, что Российская Федерация по уровню свободы в интернете заняла только 51-е место – между Казахстаном и Венесуэлой. По 100-балльной системе Россия получила 31 балл
Россия заняла 51 место в рейтинге «Свобода в сети». Всего в рейтинг свободы в интернете включены 65 стран.
На сайте американской организации Freedom House сообщается, что Российская Федерация по уровню свободы в интернете заняла только 51-е место – между Казахстаном и Венесуэлой. По 100-балльной системе оценки уровня свободы в интернете Россия получила 31 балл.
Последнее место в рейтинге занял Китай, а перед ним расположились Иран и Сирия.
Наиболее высокий уровень свободы в интернете зафиксирован в Исландии (95 баллов), Эстонии (94 балла) и Канаде (87 баллов).
Составители рейтинга отметили, что в авторитарной системе России власть сосредоточена в руках президента Владимира Путина, а Кремль с помощью силовиков, подконтрольных судов и парламента «способен манипулировать выборами и подавлять подлинное инакомыслие».
На статус России как страны с несвободным интернетом также повлияли отключение интернета во время протестов в Ингушетии, попытка властей заблокировать Telegram и принятие «закона Яровой».