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05 ноября 11:58

«Аэрофлот» выступил против оснащения самолетов видеонаблюдением

Авиакомпания «Аэрофлот» выступила против вступления в силу постановления правительства об оснащении новых самолетов видеокамерами и передающим оборудованием в рамках обеспечения безопасности полетов

«Аэрофлот» выступил против оснащения самолетов видеонаблюдением
Фото: ngzt.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» выступила против вступления в силу постановления правительства об оснащении новых самолетов видеокамерами и передающим оборудованием в рамках обеспечения безопасности полетов. Оснащать лайнеры видеокамерами необходимо уже с 2020 года.

Постановление правительство планируется рассмотреть 5 ноября на заседании подкомиссии под руководством Максима Орешкина. До начала заседания «Аэрофлот» подготовил собственное мнение по поводу этой инициативы.

В нем говорится, что требование правительства нарушает принцип равной конкуренции в зависимости от страны перевозчика. В частности, дополнительные расходы понесут только российские перевозчики, что поставит их в неравное положение с летающими в Россию иностранными авиакомпаниями.

Представитель «Аэрофлота» сообщил, что в 2020–2025 годах компания планирует закупить 28 самолетов Airbus 350, а оснащение каждого из них системой видеонаблюдения в минимальной комплектации обойдется в 282 тысяч долларов, сообщают «Ведомости».

Авиакомпания S7 ранее оценила оснащение одного самолета оборудованием для онлайн-трансляции в 400–500 тысяч долларов за судно.

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