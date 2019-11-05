Меню
Экономика
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
05 ноября 11:52

Госконтракты на новогоднее украшение Петербурга получили связанные с чиновниками фирмы

Власти Санкт-Петербурга потратят на новогоднее украшение города в этом году 250 млн рублей. Контракты на праздничное оформление северной столицы получили фирмы, которыми владеют бывшие чиновники, видные единороссы и их партнеры

Госконтракты на новогоднее украшение Петербурга получили связанные с чиновниками фирмы
Фото: mir24.tv

Власти Санкт-Петербурга потратят на новогоднее украшение города в этом году 250 млн рублей. Контракты на праздничное оформление северной столицы получили фирмы, которыми владеют бывшие чиновники, видные единороссы и их партнеры.

Так, больше всего новогодних госконтрактов получило ООО «Компания Омега» на украшение улиц светодиодными конструкциями, «фонтанами» и панно от Городского центра рекламы, а также администраций Адмиралтейского, Невского и Выборгского районов.

Собственником «Компании Омега» является бывший глава Красногвардейского района Петербурга и вице-президент городского Союза промышленников и предпринимателей Георгий Абелев.

Бизнесмен также владеет 40% «Ассоциации компаний Омега», которая год за годом получает госконтракты на оформление Петербурга к Новому году, Дню Победы, Дню города и другим праздникам.

«Компания Омега» уже много лет получает госконтракты на сотни миллионов рублей. Петербургские СМИ неоднократно писали, что выигрывать тендеры фирме помогает административный ресурс. Однако в текущем году госконтракты достались уже другой «Компании Омега», которая принадлежит некоему Виктору Мокичеву.

Виктор Мокичев связан со структурами Георгия Абелева через Ларису Храмцову, которая несколько лет назад купила фирму «Восток-шина», а затем переименовала ее в «Компанию Омега» и сменила направление деятельности компании на электромонтажные работы, связанные с праздничным освещением.

Позже Мокичев стал единственным бенефициаром «Компании Омега», а Лариса Храмцова зарегистрировала ООО «Светотехническая компания Орион», которое на 40% принадлежит Георгию Абелеву.

Похоже, что бывший чиновник, которого давно обвиняют в злоупотреблении административным ресурсом, через своих людей организовал одноименную фирму, которая якобы никак с ним не связана. В итоге в 2019 году «старая» «Омега» не получила ни одного госконтракта, а новая выиграла сразу 17 тендеров на праздничное украшение Петербурга на 392 млн рублей. В большинстве конкурсов она была единственным участником, сообщает «МБХ медиа».

Еще несколько новогодних госконтрактов достались ООО «Яркий город», которое за последние четыре года «Яркий город» получил 251 млн рублей на госзакупках. «Яркий город» принадлежит бизнесмену Артему Литвинову, который также владеет долями в ООО «Витана-инжиниринг» и ООО «Альянсстрой». Последняя получила в прошлом году контракт за предновогоднее оформление Петербурга.

Фирма «Витана-инжиниринг» уже не действует, но через нее прослеживаются связи г-на Литвинова с петербургскими чиновниками. Так, бизнесмен владел компанией «Витаны» вместе с Юлией Матвиенко – невесткой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко (представляет в сенате Петербург). Совладелицей компании также является Валентина Крупник – жена экс-депутата Законодательного собрания города и бывшего президента фонда поддержки «Единой России» Павла Крупника.

Еще один получатель новогодних госконтрактов – это ООО «Светодизайн» (общая сумма выигранных тендеров составляет 46 млн рублей). Фирма принадлежит мурманскому единороссу Акрамжану Саитбаеву. Директором «Светодизайна» является Дильноза Литвинова — жена Артема Литвинова и владельца «Яркого города».

Теги: Новый год
Материалы по теме
Власти Красноярского края потратят 800 тысяч рублей на изучение протестных настроений молодежи
Власти Чечни потратят миллион рублей на пресс-тур для блогеров
«Почта России» потратит 30 млн рублей на «нивелирование негатива» о себе в соцсетях
Сейчас на главной
Масштабная протестная онлайн-акция объединила активистов из разных уголков страны
александр шестун
Масштабная протестная онлайн-акция объединила активистов из разных уголков страны
Гражданские активисты России отметили День народного единства 12-часовым Общенациональным онлайн-марафоном солидарности. По задумке организаторов, акция должна была объединить всех свободно мыслящих и социально ответственных людей
«Аэрофлот» выступил против оснащения самолетов видеонаблюдением
авиакомпании
«Аэрофлот» выступил против оснащения самолетов видеонаблюдением
Авиакомпания «Аэрофлот» выступила против вступления в силу постановления правительства об оснащении новых самолетов видеокамерами и передающим оборудованием в рамках обеспечения безопасности полетов
Народное единство по принуждению
митинги
Народное единство по принуждению
Каждое региональное министерство должно было обеспечить явку на митинг от 100 до 2,5 тысяч человек. Участники акции должны были быть обеспечены портретами Владимира Путина, первого президента Чечни Ахмата Кадырова и нынешнего - Рамзана Кадырова
Владимир Путин отправил в отставку 11 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета
силовые ведомства
Владимир Путин отправил в отставку 11 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета
Президент России Владимир Путин в минувший понедельник освободил от занимаемых должностей более десяти генералов Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций
Пользователи старых моделей iPhone и iPad не смогут подключиться к интернету
Apple
Пользователи старых моделей iPhone и iPad не смогут подключиться к интернету
Американский производитель гаджетов Apple предупредила пользователей старых моделей iPhone и iPad о том, что в ближайшие дни они лишатся возможности заходить в интернет
Реформа Вероники Скворцовой провалилась
здравоохранение
Реформа Вероники Скворцовой провалилась
Вице-премьер правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова признала неэффективность оптимизации здравоохранения во многих регионах. Соответствующее заявление чиновница сделала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия»
Политика
Прокуратура не увидела признаков коррупции в деятельности экс-депутата Метельского
Прокуратура Москвы по итогам проверки не обнаружила признаков нарушения антикоррупционного законодательств в деятельности бывшего депутата Мосгордумы и лидера столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского
Власти Чечни потратят миллион рублей на пресс-тур для блогеров
госзакупки
Власти Чечни потратят миллион рублей на пресс-тур для блогеров
На портале госзакупок размещен тендер на организацию трехдневной экспедиции с участием 50 человек. Подрядчик должен разместить гостей в гостинице категории пять звезд и обеспечить им трехразовое питание
Счет идет на сотни
свидетели иеговы
Счет идет на сотни
В России после включения «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных организаций 298 ее членов подверглись уголовному преследованию или уже были приговорены за участие в экстремистской организации
СКР перепредъявляет обвинение Шестуну
александр шестун
СКР перепредъявляет обвинение Шестуну
Когда в июне 2018 года арестовали Александра Шестуна, большинство сотрудников администрации Серпуховского района моментально переметнулись на сторону городских властей и впоследствии помогли срастить муниципалитеты вопреки желанию жителей
Верховный суд постановил ликвидировать движение «За права человека»
правозащитники
Верховный суд постановил ликвидировать движение «За права человека»
Верховный суд России в ходе заседания 1 ноября постановил ликвидировать правозащитное движение «За права человека», основанное Львом Пономаревым. Ранее организация была внесена в реестр «иностранных агентов»
«Почта России» потратит 30 млн рублей на очистку репутации
Почта России
«Почта России» потратит 30 млн рублей на очистку репутации
ФГУП «Почта России» потратит около 30 млн рублей на «нивелирование негатива» и формирование положительного имиджа госкомпании в социальных сетях. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок
Российские водители с 1 ноября могут оформить мелкие ДТП через мобильное приложение
ДТП
Российские водители с 1 ноября могут оформить мелкие ДТП через мобильное приложение
В России 1 ноября заработало мобильное приложение «Помощник ОСАГО», с помощью которого автомобилисты могут оформить мелкие аварии. Пока приложение доступно для пользователей портала госуслуг в пяти регионах
В Госдуме предложили освободить россиян от оплаты некачественных коммунальных услуг
ЖКХ
В Госдуме предложили освободить россиян от оплаты некачественных коммунальных услуг
Василий Власов предложил разрешить россиянам не оплачивать коммунальные услуги неудовлетворительного качества. Соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя
Минтранс подготовил правила движения на гироскутерах и электросамокатах
ПДД
Минтранс подготовил правила движения на гироскутерах и электросамокатах
Министерство транспорта России предложило внести поправки в правила дорожного движения, которые регулируют поведение на дорогах владельцев электросамокатов, сигвеев, моноколес, гироскутеров, скейтов и т.д.
Экс-мэр Киселевска погиб в перестрелке с бандитами
гибель чиновников
Экс-мэр Киселевска погиб в перестрелке с бандитами
В ночь на 1 ноября злоумышленники совершила налет на загородный дом Сергея Лаврентьева. Супруга бывшего мэра заметила силуэты двух людей и свет фонарика на участке. Лаврентьев взял ружье и вышел во двор, после чего раздались выстрелы
Суд приговорил бизнесмена из списка Бориса Титова к 3 годам колонии
арест бизнесменов
Суд приговорил бизнесмена из списка Бориса Титова к 3 годам колонии
Бизнесмен Андрей Каковкин, которого омбудсмен Титов уговорил вернуться в Россию, приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Соответствующее решение принял Кировский райсуд Ростова-на-Дону
Отравление детей – 10 тысяч рублей. Критика «повара Путина» - 88 млн рублей
дизентерия
Отравление детей – 10 тысяч рублей. Критика «повара Путина» - 88 млн рублей
Мещанский райсуд Москвы признал компании «Конкорд» и «Вито-1», которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, виновными в массовом отправлении детей в дошкольных и школьных учреждениях столицы в конце 2018 года