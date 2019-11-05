Госконтракты на новогоднее украшение Петербурга получили связанные с чиновниками фирмы
Власти Санкт-Петербурга потратят на новогоднее украшение города в этом году 250 млн рублей. Контракты на праздничное оформление северной столицы получили фирмы, которыми владеют бывшие чиновники, видные единороссы и их партнеры
Власти Санкт-Петербурга потратят на новогоднее украшение города в этом году 250 млн рублей. Контракты на праздничное оформление северной столицы получили фирмы, которыми владеют бывшие чиновники, видные единороссы и их партнеры.
Так, больше всего новогодних госконтрактов получило ООО «Компания Омега» на украшение улиц светодиодными конструкциями, «фонтанами» и панно от Городского центра рекламы, а также администраций Адмиралтейского, Невского и Выборгского районов.
Собственником «Компании Омега» является бывший глава Красногвардейского района Петербурга и вице-президент городского Союза промышленников и предпринимателей Георгий Абелев.
Бизнесмен также владеет 40% «Ассоциации компаний Омега», которая год за годом получает госконтракты на оформление Петербурга к Новому году, Дню Победы, Дню города и другим праздникам.
«Компания Омега» уже много лет получает госконтракты на сотни миллионов рублей. Петербургские СМИ неоднократно писали, что выигрывать тендеры фирме помогает административный ресурс. Однако в текущем году госконтракты достались уже другой «Компании Омега», которая принадлежит некоему Виктору Мокичеву.
Виктор Мокичев связан со структурами Георгия Абелева через Ларису Храмцову, которая несколько лет назад купила фирму «Восток-шина», а затем переименовала ее в «Компанию Омега» и сменила направление деятельности компании на электромонтажные работы, связанные с праздничным освещением.
Позже Мокичев стал единственным бенефициаром «Компании Омега», а Лариса Храмцова зарегистрировала ООО «Светотехническая компания Орион», которое на 40% принадлежит Георгию Абелеву.
Похоже, что бывший чиновник, которого давно обвиняют в злоупотреблении административным ресурсом, через своих людей организовал одноименную фирму, которая якобы никак с ним не связана. В итоге в 2019 году «старая» «Омега» не получила ни одного госконтракта, а новая выиграла сразу 17 тендеров на праздничное украшение Петербурга на 392 млн рублей. В большинстве конкурсов она была единственным участником, сообщает «МБХ медиа».
Еще несколько новогодних госконтрактов достались ООО «Яркий город», которое за последние четыре года «Яркий город» получил 251 млн рублей на госзакупках. «Яркий город» принадлежит бизнесмену Артему Литвинову, который также владеет долями в ООО «Витана-инжиниринг» и ООО «Альянсстрой». Последняя получила в прошлом году контракт за предновогоднее оформление Петербурга.
Фирма «Витана-инжиниринг» уже не действует, но через нее прослеживаются связи г-на Литвинова с петербургскими чиновниками. Так, бизнесмен владел компанией «Витаны» вместе с Юлией Матвиенко – невесткой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко (представляет в сенате Петербург). Совладелицей компании также является Валентина Крупник – жена экс-депутата Законодательного собрания города и бывшего президента фонда поддержки «Единой России» Павла Крупника.
Еще один получатель новогодних госконтрактов – это ООО «Светодизайн» (общая сумма выигранных тендеров составляет 46 млн рублей). Фирма принадлежит мурманскому единороссу Акрамжану Саитбаеву. Директором «Светодизайна» является Дильноза Литвинова — жена Артема Литвинова и владельца «Яркого города».