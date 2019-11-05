В Чечне бюджетников и студентов обязали принять участие в митинге в честь Дня народного единства
Каждое региональное министерство должно было обеспечить явку на митинг от 100 до 2,5 тысяч человек. Участники акции должны были быть обеспечены портретами Владимира Путина, первого президента Чечни Ахмата Кадырова и нынешнего - Рамзана Кадырова
В Грозном сотрудников бюджетных организаций и студентов в принудительном порядке обязали принять участие в митинге по случаю Дня народного единства 4 ноября.
Портал «Кавказ. Реалии» ссылается на письмо руководителя администрации главы Чечни и правительства региона Галаса Таймасханова, которое получили министерства. В письме содержалось указание собрать бюджетников и студентов на митинг, а также прилагался план по явке людей на акцию.
Согласно этому плану каждое региональное министерство должно было обеспечить явку на митинг от 100 до 2,5 тысяч человек. Участники акции должны были быть обеспечены портретами президента Владимира Путина, первого президента Чечни Ахмата Кадырова и действующего главы региона Рамзана Кадырова, а также баннерами с лозунгами о России и Чечне.
По данным «Кавказского узла», на митинг 4 ноября в центре Грозного явились около тысячи человек. Некоторые участники подтвердили в беседе с журналистами, что пришли на мероприятие по разнарядке. Студенты в свою очередь сообщили, что методисты учебных заведений заявили им об обязательном участии в подобных мероприятиях. Учащимся выдали флаги России и Чечни, а также транспаранты с надписями «Когда мы едины, мы непобедимы», «В единстве наша сила».