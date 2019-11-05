Владимир Путин отправил в отставку 11 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета
Президент России Владимир Путин в минувший понедельник освободил от занимаемых должностей более десяти генералов Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций
Президент России Владимир Путин в минувший понедельник освободил от занимаемых должностей более десяти генералов Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций.
В отставку отправлены: начальник Управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС России генерал-майор Сергей Власов, замдиректора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России генерал-майор внутренней службы Владимир Дежкин, начальник Главного управления МЧС по Крыму генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев, начальник четвертого следственного управления ГСУ СК РФ генерал-лейтенанта юстиции Руслан Ибиев, начальник Главного управления МЧС России по Кировской области генерал-майор внутренней службы Михаил Лихачев, глава Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России генерал-майор внутренней службы Максим Максименко, первый замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти МВД России генерал-майор полиции Александр Мельников, главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Ефрем Романов, глава МВД по Карачаево-Черкесии генерал-майор полиции Игорь Трифонов, первый замначальника ГУ МЧС по Москве генерал-майор Сергей Журавлев.
Напомним, что уволенный со службы генерал-майор Александр Мельников в настоящее время проходит обвиняемым по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, высокопоставленный полицейский требовал от бизнесмена 100 млн рублей за невозбуждение уголовного дела против него.