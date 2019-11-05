Пользователи старых моделей iPhone и iPad не смогут подключиться к интернету
Американский производитель гаджетов Apple предупредила пользователей старых моделей iPhone и iPad о том, что в ближайшие дни они лишатся возможности заходить в интернет
Американский производитель гаджетов Apple предупредила пользователей старых моделей iPhone и iPad о том, что в ближайшие дни они лишатся возможности заходить в интернет. Чтобы этого не произошло, пользователям необходимо установить новейшее программное обеспечение.
CNN со ссылкой на представителя Apple сообщает, что функция подключения к интернету пропадет в гаджетах, которые были произведены до 2012 года. В компании пояснили, что в эти iPhone и iPad были встроены GPS-модули, которые нужно перезагружать каждые 19 лет. Если этого не сделать, то произойдет сбой, который приведет к проблемам с доступом в интернет.
Проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2. Пользователям рекомендовали обновить операционную систему до 10.3.4 или 9.3.6.