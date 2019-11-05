В правительстве признали неудачной реализацию реформы оптимизации здравоохранения
Вице-премьер правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова признала неэффективность оптимизации здравоохранения во многих регионах. Соответствующее заявление чиновница сделала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия»
Вице-премьер правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова признала неэффективность оптимизации здравоохранения во многих регионах. Соответствующее заявление чиновница сделала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».
«Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно», - заявила Татьяна Голикова, слова которой приводит «Интерфакс».
Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь заявил, что многие поликлиники и районные больницы сейчас находятся в «ужасном» состоянии и нуждаются в модернизации. Вероника Скворцова добавила, что «системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов».
Напомним, что реформа здравоохранения в России началась в 2010 году. Главной целью этой реформы была оптимизация государственных расходов за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений. К 2017 году оптимизация привела к сокращению количества больниц в два раза, сообщает РБК.