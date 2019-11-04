Прокуратура не увидела признаков коррупции в деятельности экс-депутата Метельского
Прокуратура Москвы по итогам проверки не обнаружила признаков нарушения антикоррупционного законодательств в деятельности бывшего депутата Мосгордумы и лидера столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского
Прокуратура Москвы по итогам проверки не обнаружила признаков нарушения антикоррупционного законодательств в деятельности бывшего депутата Мосгордумы и лидера столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского. Проверка проводилась на основании расследования Фонда борьбы с коррупцией, в котором говорится об австрийских активах матери-пенсионерки и сына экс-депутата.
Запрос на проведение проверки в прокуратуру, а также налоговую службу направил депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Парламентарий просил проверить, нарушал ли вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский законы, запрещающие государственным служащим участвовать в управлении коммерческими организациями, иметь счета в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Минувшим летом Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорится, что семья Метельского (его пожилая мать и сын) владеет сетью отелей в Австрии и элитной недвижимостью. Сам депутат утверждал, что его мать и сын - взрослые и самостоятельные люди. По словам Метельского, ничего из изложенного в расследовании ФБК лично к нему отношения не имеет, а его мать приобрела упомянутые объекты на свои легальные средства
В ответе прокуратуры, который получил депутат Валерий Рашкин, говорится, что в настоящее время Андрей Метельский не является депутатом, а запрет на управление коммерческими организациями не распространяется на лиц, ранее занимавших государственные должности. Прокуратура установила, что Метельский в 2012–2013 годах входил в число участников ряда юридических лиц, но затем вышел из них.
При этом прокуратура допустила, что Андрей Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, но проверкой в данном случае уже должна заниматься налоговая служба, сообщают «Ведомости».