Власти Чечни потратят миллион рублей на пресс-тур для блогеров
На портале госзакупок размещен тендер на организацию трехдневной экспедиции с участием 50 человек. Подрядчик должен разместить гостей в гостинице категории пять звезд и обеспечить им трехразовое питание
Власти Чеченской республики потратят более миллиона рублей на организацию тура в регион для популярных блогеров и лидеров мнений в интернете.
На портале госзакупок размещен тендер на организацию трехдневной экспедиции с участием 50 человек. Подрядчик должен разместить гостей в гостинице категории пять звезд и обеспечить им трехразовое питание.
Согласно тендерной документации, в первый день блогеров ждет обзорная экскурсия по Грозному — посещение аллеи Славы, музея имени Ахмата Кадырова, мечети «Сердце Чечни» и стадиона «Ахмат-Арена». В оставшиеся дни блогеры посетят Аргунское Ущелье, озеро Кезеной-Ам и древний город Хой.
«МБХ медиа» сообщает, что стоимость контракта составляла 1,6 млн рублей, однако победитель тендера Руслан Юсупов предложил организовать пресс-тур за 1,1 млн рублей. По данным издания, г-н Юсупов в текущем году получил госконтракты от чеченских властей на общую сумму 40 млн рублей.