В России около 300 адептов «Свидетелей Иеговы» подверглись уголовному преследованию
В России после включения «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных организаций 298 ее членов подверглись уголовному преследованию или уже были приговорены за участие в экстремистской организации
В России после включения «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных организаций 298 ее членов подверглись уголовному преследованию или уже были приговорены по статьям «Организация деятельности экстремистской организации» и «Финансирование экстремистской деятельности».
Портал Znak.com со ссылкой на Европейскую ассоциацию «Свидетелей Иеговы» сообщает, что в статусе подозреваемых по уголовным делам сейчас находятся 72 последователя «Свидетелей Иеговы». 145 человек имеют статус обвиняемых, в отношении 57 человек ведутся судебные процессы, а 26 членов запрещенной организации уже были осуждены. Под арестом находятся 46 человек, под домашним арестом – 23 человека, четверо объявлены в розыск, а в отношении 211 человек избраны иные меры пресечения.
Всего в отношении членов «Свидетелей Иеговы» возбуждено 122 дела по статье 282.2 УК РФ в 47 регионах России. Самое большое количество дел — 24 — возбуждено в ХМАО-Югре.
Напомним, «Свидетели Иеговы» были признаны запрещенной экстремистской организацией в 2017 году, после чего в отношении ее последователей стали возбуждаться уголовные дела.
В сентябре власти США ввели санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета из Сургута, которых считают причастными к пыткам адептов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». В санкционный список внесли руководителя сургутского СК Владимира Ермолаева и старшего следователя Степана Ткача.
Американские власти также потребовали от России прекратить уголовное преследование адептов «Свидетелей Иеговы» и освободить более 200 человек, которые находятся под арестом из-за своих религиозных убеждений.