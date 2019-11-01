01 ноября 15:28
Верховный суд постановил ликвидировать движение «За права человека»
Верховный суд России в ходе заседания 1 ноября постановил ликвидировать правозащитное движение «За права человека», основанное Львом Пономаревым. Ранее организация была внесена в реестр «иностранных агентов»
Верховный суд России в ходе заседания 1 ноября постановил ликвидировать правозащитное движение «За права человека», основанное Львом Пономаревым. Ранее организация была внесена в реестр «иностранных агентов» и неоднократно штрафовалась за отказ признать себя таковой.
Требование ликвидировать «За права человека» в Верховный суд направил Минюст России. Ведомство обосновало свое требование тем, что в течение года против движение Льва Пономарева было возбуждено семь административных дел за нарушение закона об «иностранных агентах».
Напомним, что Лев Пономарев неоднократно заявлял, что «За права человека» не получает иностранного финансирования, а существует на президентские гранты.