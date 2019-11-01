«Почта России» потратит 30 млн рублей на «нивелирование негатива» о себе в соцсетях
ФГУП «Почта России» потратит около 30 млн рублей на «нивелирование негатива» и формирование положительного имиджа госкомпании в социальных сетях. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок
ФГУП «Почта России» потратит около 30 млн рублей на «нивелирование негатива» и формирование положительного имиджа госкомпании в социальных сетях. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Подрядчик должен поддерживать и развивать страницы «Почты России» в соцсетях, нивелировать негатив и формировать положительный имидж заказчика в социальных медиа, а также обеспечивать «естественный прирост» подписчиков.
Еще один тендер ФГУП касается в оказании информационно-консультационных услуг по мониторингу соцсетей, в том числе картографических сервисов, а также «консультационной и претензионной поддержки клиентов сервиса».
«Почту России» интересует позиционирование в таких соцсетях как Facebook, «Вконтакте», Twitter, «Мой Мир», «Одноклассники», Instagram, LiveJournal.
Общая стоимость госконтрактов составляет 82 млн рублей, сообщает «МБХ медиа».