Меню
Общество
Нобелевская премия мира в 16 лет, это реально?
01 ноября 10:52

Российские водители с 1 ноября могут оформить мелкие ДТП через мобильное приложение

В России 1 ноября заработало мобильное приложение «Помощник ОСАГО», с помощью которого автомобилисты могут оформить мелкие аварии. Пока приложение доступно для пользователей портала госуслуг в пяти регионах

Российские водители с 1 ноября могут оформить мелкие ДТП через мобильное приложение

В России 1 ноября заработало мобильное приложение «Помощник ОСАГО», с помощью которого автомобилисты могут оформить мелкие аварии. Пока приложение доступно для пользователей портала госуслуг в пяти регионах.

«Помощник ОСАГО» позволит оформить электронный европротокол в том случае, если в ДТП нет пострадавших, в нем участвовали не более двух транспортных средств, а между участниками ДТП нет разногласий, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Аварию можно оформить с помощью смартфона одного из участников ДТП, а дальше приложение автоматически получит информацию из системы госуслуг и от РСА. Автомобилисты должны сфотографировать все повреждения, заполнить поля в извещении, нарисовать схему ДТП на бумаге и сфотографировать ее с помощью приложения. При этом второй участник аварии должен будет подтвердить достоверность сведений в черновике извещения. Для этого ему нужно считать QR-код, который сгенерирует приложение, перейти на портал госуслуг и согласиться или отклонить документ.

Сейчас оформить ДТП с помощью мобильного приложения можно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Власти рассчитывают, что самостоятельное оформление мелких ДТП позволит избежать лишних заторов на дорогах, которые возникают из-за ожидания участниками аварии сотрудников ГИБДД.

Материалы по теме
Депутат из Татарстана предложил в обязательном порядке возить учащихся автошкол в морги
Жительница Курска отсудила у Минобороны 912 тысяч рублей за ДТП с участием БТР
В подмосковном Домодедово грузовик насмерть сбил ребенка около школы
Сейчас на главной
Верховный суд постановил ликвидировать движение «За права человека»
правозащитники
Верховный суд постановил ликвидировать движение «За права человека»
Верховный суд России в ходе заседания 1 ноября постановил ликвидировать правозащитное движение «За права человека», основанное Львом Пономаревым. Ранее организация была внесена в реестр «иностранных агентов»
«Почта России» потратит 30 млн рублей на очистку репутации
Почта России
«Почта России» потратит 30 млн рублей на очистку репутации
ФГУП «Почта России» потратит около 30 млн рублей на «нивелирование негатива» и формирование положительного имиджа госкомпании в социальных сетях. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок
В Госдуме предложили освободить россиян от оплаты некачественных коммунальных услуг
ЖКХ
В Госдуме предложили освободить россиян от оплаты некачественных коммунальных услуг
Василий Власов предложил разрешить россиянам не оплачивать коммунальные услуги неудовлетворительного качества. Соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя
Минтранс подготовил правила движения на гироскутерах и электросамокатах
ПДД
Минтранс подготовил правила движения на гироскутерах и электросамокатах
Министерство транспорта России предложило внести поправки в правила дорожного движения, которые регулируют поведение на дорогах владельцев электросамокатов, сигвеев, моноколес, гироскутеров, скейтов и т.д.
Экс-мэр Киселевска погиб в перестрелке с бандитами
гибель чиновников
Экс-мэр Киселевска погиб в перестрелке с бандитами
В ночь на 1 ноября злоумышленники совершила налет на загородный дом Сергея Лаврентьева. Супруга бывшего мэра заметила силуэты двух людей и свет фонарика на участке. Лаврентьев взял ружье и вышел во двор, после чего раздались выстрелы
Суд приговорил бизнесмена из списка Бориса Титова к 3 годам колонии
арест бизнесменов
Суд приговорил бизнесмена из списка Бориса Титова к 3 годам колонии
Бизнесмен Андрей Каковкин, которого омбудсмен Титов уговорил вернуться в Россию, приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Соответствующее решение принял Кировский райсуд Ростова-на-Дону
Отравление детей – 10 тысяч рублей. Критика «повара Путина» - 88 млн рублей
дизентерия
Отравление детей – 10 тысяч рублей. Критика «повара Путина» - 88 млн рублей
Мещанский райсуд Москвы признал компании «Конкорд» и «Вито-1», которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, виновными в массовом отправлении детей в дошкольных и школьных учреждениях столицы в конце 2018 года
Политика
Глава Кубани и его зам во время мероприятия забыли выключить микрофон и «наговорили лишнего»
Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко во время участия в публичном мероприятии в Армавире забыли выключить микрофон и обсудили некоторые аспекты внутренней политики региона
В Нарьян-Маре пьяный мужчина ворвался в детский сад и зарезал спящего ребенка
убийство детей
В Нарьян-Маре пьяный мужчина ворвался в детский сад и зарезал спящего ребенка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По обвинению в совершении преступления задержан 36-летний житель Денис Поздеев. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
Хабаровский сенатор и депутат сложил с себя полномочия из-за погашенной судимости
депутаты
Хабаровский сенатор и депутат сложил с себя полномочия из-за погашенной судимости
Депутат Хабаровской краевой думы от партии ЛДПР Дмитрий Приятнов, который был назначен представителем региона в Совете Федерации, написал заявление о сложении с себя полномочий депутата и сенатора
В тесноте, зато в Москве
недвижимость
В тесноте, зато в Москве
В Москве в продаже появились самые маленькие по площади квартиры за всю историю столичного рынка жилья. Покупателям предлагают квартиры площадью всего 11,1 кв. м и 11,6 кв. м. в новостройках в районах Западное Дегунино и Нижегородский
Климатологи предупредили об угрозе затопления домов сотен миллионов человек
экология
Климатологи предупредили об угрозе затопления домов сотен миллионов человек
По мнению ученых, даже в случае принятия срочных мер по сокращению выброса в атмосферу парниковых газов уровень Мирового океана к концу 21 века повысится на 50 см. При неблагоприятном прогнозе - вода поднимется на 2 метра
Американская корпорация Apple купила товарный знак у фирмы из Зеленограда
Apple
Американская корпорация Apple купила товарный знак у фирмы из Зеленограда
Американская корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой выпускались гаджеты с RFID-метками. Речь идет о сделке по передаче торгового знака AIRTAG
СКР предупредил граждан о мошенниках, которые представляются следователями
силовые ведомства
СКР предупредил граждан о мошенниках, которые представляются следователями
Следственный комитет России предупредил о мошенниках, которые звонят гражданам, представляются сотрудниками ведомства, сообщают о расследовании уголовных дел и требуют крупные суммы для «решения вопроса»
Facebook заблокировала десятки связанных с «поваром Путина» аккаунтов из-за вмешательства в дела стран Африки
евгений пригожин
Facebook заблокировала десятки связанных с «поваром Путина» аккаунтов из-за вмешательства в дела стран Африки
Соцсеть ликвидировала три сети аккаунтов, которые пытались влиять на общественное мнение в странах Африки
«Есть избиркомы, которые как священные коровы пасутся на поле фальсификаций»
выборы в петербурге
«Есть избиркомы, которые как священные коровы пасутся на поле фальсификаций»
Президент Владимир Путин поручил генпрокурору Юрию Чайке провести проверку обращений в правоохранительные органы по факту нарушений на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге
Фигурант дела «Сети» объявил голодовку в знак поддержки всех политзаключенных
дело сети
Фигурант дела «Сети» объявил голодовку в знак поддержки всех политзаключенных
Фигурант экстремистского дела «Сети» Виктор Филинков объявил голодовку в СИЗО в знак поддержки всех политзаключенных в России. Об акции протеста сообщил «МБХ медиа» его адвокат Виталий Черкасов
Авторская колонка
А в России за это сажают
Зеленский открыл доступ к космической деятельности частным лицам. То есть сделал ровно то самое, что я предлагал осуществить в России уже добрых лет 5 назад: разрешил «свободно исследовать и использовать космос в коммерческих целях», запускать спутники и ракеты.
Гудков Дмитрий