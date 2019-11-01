Российские водители с 1 ноября могут оформить мелкие ДТП через мобильное приложение
В России 1 ноября заработало мобильное приложение «Помощник ОСАГО», с помощью которого автомобилисты могут оформить мелкие аварии. Пока приложение доступно для пользователей портала госуслуг в пяти регионах
В России 1 ноября заработало мобильное приложение «Помощник ОСАГО», с помощью которого автомобилисты могут оформить мелкие аварии. Пока приложение доступно для пользователей портала госуслуг в пяти регионах.
«Помощник ОСАГО» позволит оформить электронный европротокол в том случае, если в ДТП нет пострадавших, в нем участвовали не более двух транспортных средств, а между участниками ДТП нет разногласий, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).
Аварию можно оформить с помощью смартфона одного из участников ДТП, а дальше приложение автоматически получит информацию из системы госуслуг и от РСА. Автомобилисты должны сфотографировать все повреждения, заполнить поля в извещении, нарисовать схему ДТП на бумаге и сфотографировать ее с помощью приложения. При этом второй участник аварии должен будет подтвердить достоверность сведений в черновике извещения. Для этого ему нужно считать QR-код, который сгенерирует приложение, перейти на портал госуслуг и согласиться или отклонить документ.
Сейчас оформить ДТП с помощью мобильного приложения можно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Власти рассчитывают, что самостоятельное оформление мелких ДТП позволит избежать лишних заторов на дорогах, которые возникают из-за ожидания участниками аварии сотрудников ГИБДД.