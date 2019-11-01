В Госдуме предложили освободить россиян от оплаты некачественных коммунальных услуг
Василий Власов предложил разрешить россиянам не оплачивать коммунальные услуги неудовлетворительного качества. Соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя
Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам не оплачивать коммунальные услуги неудовлетворительного качества. Соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя и ЖКХ Владимиру Якушеву.
Василий Власов отметил, что избиратели часто направляют ему жалобы на высокие тарифы ЖКУ и несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам.
Депутат напомнил, что в России действует порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия установленным нормам, однако эта процедура слишком сложная и мало кому понятна. В итоге управляющие компании часто и безнаказанно нарушают права граждан.
Василий Власов предлагает закрепить за гражданами право не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчетного периода, если вода, свет, газ или тепло поступают с перебоями. Также от оплаты ЖКУ освобождает факт несоответствия состава и свойств воды установленным нормам.