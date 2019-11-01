Минтранс подготовил правила движения на гироскутерах и электросамокатах
Министерство транспорта России предложило внести поправки в правила дорожного движения, которые регулируют поведение на дорогах владельцев электросамокатов, сигвеев, моноколес, гироскутеров, скейтов и т.д.
Министерство транспорта России предложило внести поправки в правила дорожного движения, которые регулируют поведение на дорогах владельцев электросамокатов, сигвеев, моноколес, гироскутеров, скейтов, роликовых коньков и т.д.
Предложенные ведомством поправки вводят термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Такими средствами предлагается считать все устройства, предназначенные для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека. Исключение составляют велосипеды и инвалидные коляски.
Поправки в ПДД ограничивают скорость передвижения на СИМ в пешеходных зонах, дворах и велосипедных зонах до 20 км в час и устанавливают приоритет пешеходов перед владельцами СИМ. На дороги владельцы СИМ смогут выезжать только на правую полосу и только там, где лимит скорости не превышает 60 км в час. Также запрещается управлять СИМ в состоянии опьянения.